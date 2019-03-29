Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% с неизменным коридором процентных ставок +/- 1 процентный пункт, передает Kazakhstan Today.





В октябре и ноябре текущего года инфляция продемонстрировала значительное снижение по сравнению с оценками и сформировалась ближе к нижней границе целевого коридора 5-7%. Учитывая текущий баланс рисков внутреннего и внешнего секторов, Национальный банк подтверждает свои оценки на 2019 год по формированию дальнейшей динамики инфляции внутри нового коридора 4-6%, ближе к его верхней границе и последующим плавным понижением в первой половине 2020 года", - сообщает пресс-служба финансового регулятора.





Следующие решения по базовой ставке будут приниматься исходя из необходимости реагирования на потенциальные инфляционные риски, а также задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4% к концу 2020 года, отметили в пресс-службе.





По данным Нацбанка, годовая инфляция в октябре и ноябре сформировалась на уровне 5,3%, что значительно ниже сентябрьского значения (6,1%). Замедление роста цен произошло во многом за счёт положительного шока на рынках отдельных потребительских товаров и услуг. В октябре отмечалось годовое снижение цен на плодоовощную продукцию и бензин, а также понижение по сравнению с сентябрём тарифов на регулируемые услуги.





При этом общий инфляционный фон в экономике по-прежнему остаётся достаточно высоким, что выражается в повышении в октябре базовой инфляции в годовом выражении до 6,3% по сравнению с 6,2% в сентябре.





На прогнозном горизонте (до середины 2020 года) Национальный банк ожидает сохранение инфляции преимущественно в пределах 5,0-5,5%.





Инфляционные ожидания оцениваются выше уровня фактической инфляции. Однако по итогам ноябрьской волны опросов ожидается их снижение с 6,3% в октябре текущего года. Воспринимаемая инфляция продолжает следовать долгосрочному тренду на замедление - по результатам октябрьских опросов до 40,5% снизилась доля респондентов, считающих, что за прошедшие 12 месяцев цены на товары и услуги росли быстрее, чем раньше (52,1% в начале года, 42,5% в сентябре)", - говорится в сообщении.





Основными рисками инфляции со стороны внешнего сектора становятся неопределённость в отношении будущих цен на нефть (в ноябре цены на нефть снизились с 75 долларов США за баррель до уровня ниже 60 долларов США за баррель), а также продолжение тенденции роста инфляции в странах - основных торговых партнёрах. Кроме того, дополнительным проинфляционным фактором остаётся расширение внутреннего спроса вследствие продолжающегося в текущем году роста денежных доходов населения в реальном выражении (на 3,4% с начала года), а также ожидаемого повышения в 2019 году минимального уровня заработной платы.





Внутренний спрос подкрепляется ростом объёмов кредитования на потребительские цели, который в октябре составил 12,9% в годовом выражении. Объём новых выданных кредитов физическим лицам на потребительские цели за 10 месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,4% (на 581 млрд тенге)", - отметили в пресс-службе.





Нацбанк также констатирует продолжение роста деловой активности. Краткосрочный экономический индикатор за январь - октябрь 2018 года вырос на 4,8%. Увеличение объёмов горнодобывающей и обрабатывающей промышленности составило 4,7% и 5,4%, соответственно, торговли - 7,2%, транспорта и связи - 4,5% и 3,4%, сельского хозяйства - 2,5%.





Национальный банк сохраняет нейтральный характер денежно-кредитных условий. Текущий уровень базовой ставки при прочих равных условиях обеспечивает формирование инфляции внутри нового целевого коридора 4-6% к концу 2019 года. Кроме того, текущая процентная политика Национального банка позволяет также нивелировать давление внешних факторов на внутренний валютный рынок. Тем самым обеспечивается эффективное формирование курса тенге и снижение его влияния на внутренние цены. Важной задачей в рамках повышения эффективности денежно-кредитной политики Национального банка остаётся улучшение краткосрочной предсказуемости таргетируемой ставки TONIA в границах целевого коридора, в том числе за счёт сближения ставок денежного рынка с базовой ставкой", - подчеркивается в сообщении.





Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 14 января 2019 года, в 17.00 по времени Астаны.





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