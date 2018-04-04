Начата реконструкция подземного газопровода по улице Алтынсарина в Алматы

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы начали реконструкцию подземного газопровода по улице Алтынсарина, передает Kazakhstan Today.

В Алматы по заказу Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" начата реализация проекта "Реконструкция подземного газопровода среднего давления". Общая протяженность реконструируемого газопровода составляет 2,8 километра.

"Реконструкция предусмотрена проектом в подземном исполнении по улице Алтынсарина, от улицы Жандосова до улицы Жубанова, в северном направлении по западной стороне дорожного полотна. Ширина пространства, занимаемого производимыми работами, составляет 5 метров", - прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

Сообщается, что реконструкцию планируется завершить к 16 июля текущего года.

По данным пресс-службы, в период реконструкции на некоторых участках проспекта Алтынсарина будет затруднено движение автотранспорта из-за необходимости перекрытия полосы движения в южном направлении (по западной стороне).

В частности, с 4 апреля по 16 мая будет перекрыта полоса на участке от улицы Жандосова до улицы Шаляпина, с 6 апреля по 25 мая - от улицы Шаляпина до проспекта Абая, с 21 мая по 18 июня - от проспекта Абая в сторону улицы Жубанова, с 28 мая до 16 июля - от улицы Жубанова в сторону проспекта Абая.

"Для минимизации неудобств для жителей города, реконструкционные работы будут проводиться сегментно, участками по 100 метров, с обратной укладкой асфальта: от улицы Жандосова до проспекта Абая в северном направлении, после - от проспекта Абая до улицы Жандосова - в южном. И далее, таким же образом, от проспекта Абая до улицы Жубанов", - уточнили в акимате.

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