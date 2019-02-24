Надо использовать национальные валюты шире во взаимных расчетах в рамках ЕАЭС - Медведев

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы отметил о необходимости расширения использования национальных валют во взаимных расчетах в рамках ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

Надо использовать и национальные валюты шире во взаимных расчетах. Хотя по многим позициям мы достигли уже весьма приличного уровня", - сказал Медведев.

Он отметил, что бизнес активнее использует преимущества интеграции. "Общий рынок наполняется продукцией. Нам необходимо наращивать взаимную торговлю дальше, чтобы на потребительском рынке действительно было больше товаров, которые сделаны в нашем ЕАЭС", - сказал премьер-министр РФ.

В минувшем году нам действительно удалось продвинуться по многим направлениям интеграционного строительства. Добиться неплохих экономических результатов… За 10 месяцев 2018 года внутрисоюзная торговля выросла почти на 12%. Причем преимущество за счет увеличения товарной массы. Объем торговли с внешними партнерами увеличился на 21%, но эти цифры не всегда корректно сравнивать, потому что эти проценты они не показывают реальные изменения в объемах перемещаемых товаров, не отражают структуру товарооборота", - проинформировал глава правительства РФ.

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