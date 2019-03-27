Накопленный инвестиционный портфель ЕАБР с момента создания составляет 7,2 млрд долларов

Москва. 22 ноября. Kazakhstan Today - Накопленный инвестиционный портфель Евразийского банка развития (ЕАБР) с момента создания составляет 7,2 млрд долларов, передает Kazakhstan Today.





"По состоянию на сегодняшний день мы оценили прибыль нашего банка, как текущий показатель в районе 60-65 млн долларов, потому что предстоит еще посмотреть, как закончится год. За этот год нами было выдано кредитов на 1,3 млрд долларов и накопленный инвестиционный портфель, то есть с момента создания банка, составляет 7,2 млрд долларов", - сказал в ходе открытия международной конференции ЕАБР "Евразийская экономическая интеграция" председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

По его словам, банк находится на очередном этапе своего развития.





Конечно было бы очень правильно, если бы удалось докапитализировать наш банк. Потому что собственный капитал составляет 1,7 млрд долларов, из них акционерный - 1,5 млрд. Мы были бы очень рады, если бы страны-учредители посмотрели на нас, как на более солидный инструмент развития, и если бы удалось докапитализировать, в том числе в национальных валютах. На наш взгляд это было бы правильно и перспективно", - отметил глава ЕАБР.





Он отметил, что в настоящее время набирает обороты термин "дедоларизация". "К нам обращается все больше и больше за кредитами в национальных валютах. Это рубль, казахский тенге, белорусский рубль и валюты других участниц нашего банка", - сказал Андрей Бельянинов.





Глава ЕАБР сообщил, что на сегодняшний день, те проекты, которые носят ярко выраженный интеграционный характер, интеграционный эффект несут своей работой, в портфеле банка составляют 64%. "Приоритетными отраслями для финансирования по-прежнему остаются инфраструктура, электротехника, химия, нефтехимия, машиностроение, металлургия и горнодобывающая промышленность, финансовый сектор и сельское хозяйство", - сказал Андрей Бельянинов.





С точки зрения странового распределения кредитного портфеля почти 42% приходится на Российскую Федерацию и 40% - на Республику Казахстан.





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