Налог на транспорт жители Карагандинской и Северо-Казахстанской областей могут оплатить на eGov.kz

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Посмотреть и оплатить сумму налога на транспорт можно на eGov.kz, передает Kazakhstan Today.

АО "Национальные информационные технологии" сообщило о запуске в пилотном режиме сервиса по просмотру и оплате предстоящих налоговых платежей физических лиц. Сервис разработан с целью автоматического информирования о сумме и органе уплаты налога. Теперь за счет интеграции баз данных Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, налогоплательщику больше нет необходимости расчитывать сумму оплаты налога на каждый транспорт отдельно. Общая сумма отражается в сервисе, указываются также все необходимые данные для уплаты (КНП, КБК, КНО), сообщили в пресс-службе АО "НИТ".

" Сервис размещен в разделе "Сервисы" на главной странице eGov.kz. В настоящее время вышеуказанная возможность доступна жителям Карагандинской и Северо-Казахстанской областей. После завершения пилотного режима, сервис будет доступен для общего пользования на всей территории страны, а также будет возможность проверить и оплатить предстоящие налоговые платежи по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее услуга ранее предоставлялась только через Комитет государственных доходов РК. Налог на транспортные средства должен быть уплачен до 31 декабря текущего года.

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