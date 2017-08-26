Налоги позволяют государству выполнять социальные обязательства и решать вопросы населения - Байбек

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы открылся новый торгово-фермерский центр "Mart Village" площадью более 40 тыс. квадратных метров, введение которого позволило создать 2 тыс. рабочих мест. В ходе посещения торгового объекта аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что это еще один шаг на пути перевода торговли в цивилизованные условия, передает Kazakhstan Today.

"Алматы - город торговли, в этой сфере задействовано 30% всех предприятий, торговля составляет 32% в ВРП мегаполиса, поэтому для нас важно создавать условия для предпринимателей и с другой стороны стимулировать покупательский спрос. Необходимо переходить от незаконной, стихийной торговли, от базаров, где не соблюдаются правила пожарной безопасности, санитарные нормы, где неизвестно происхождение товаров, к современным, комфортабельным торговым центрам, где каждый предприниматель оплачивает налоги", - цитирует главу города пресс-служба акима Алматы.

Байбек подчеркнул, что налоги позволяют государству выполнять социальные обязательства и решать вопросы населения.

"В стране внедряется система обязательного социального медицинского страхования, и те, кто получает зарплату в конверте, соответственно не защищены, завтра их в больнице не обслужат, потому что они нигде не зарегистрированы", - отметил он.

В целом с 2015 года в городе было модернизировано 13 рынков, до конца текущего года завершится модернизация шести. На территории "Mart Village" наряду с фермерским рынком разместятся 450 магазинов одежды, обуви, товаров для дома, сада, гипермаркеты строительных материалов, электроники и бытовой техники. На прилегающей территории предусмотрен наземный паркинг на 900 машино-мест.

"Мы готовы предоставить арендное место даже бесплатно, если товар будет редким или уникальным, а также предоставить на льготных условиях площади для владельцев нестационарных объектов торговли", - добавил директор ТФЦ Руслан Ерекешов.

Напомним, в Алматы успешно реализуются проекты на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий.

Суть ГЧП заключается в перераспределении ответственности и рисков за развитие секторов, которые обычно относятся к сфере ответственности государства.

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