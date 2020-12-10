Налоговики разъяснили принятые меры административного воздействия при ликвидации ИП

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК в связи с возражениями налогоплательщиков в СМИ дал разъяснения относительно применения мер административного воздействия, передает Kazakhstan Today.

После того как физическое лицо зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), у ИП возникают обязательства по декларированию доходов и представлению деклараций в установленные сроки. Если ИП не осуществляет деятельность, то по его самостоятельному решению, возможно либо приостановить представление налоговой отчетности в срок до 3 лет, либо пройти процедуру ликвидации. В обоих случаях необходимо волеизъявление предпринимателя путем представления заявления в органы государственных доходов по месту нахождения", - говорится в сообщении Комитета госдоходов.

Вместе с этим комитет реализовал ряд упрощений по ликвидации ИП через законодательные и технические инициативы.

Так, отдельные категории ИП ликвидируются без налогового заявления, при отсутствии налоговой задолженности и не продления патента. Также если не предоставлена налоговая отчетность после истечения срока приостановления. В основном это касается ИП, работающих на патенте", - пояснили в ведомстве.

Также упрощена ликвидация ИП (в течение трех рабочих дней) при условии, что он не состоял на учете по НДС в течение трех лет, не имеет налоговую задолженность и высокую степень риска, отсутствует в графике проверок, не занимается игорным бизнесом, обменными операциями, реализацией и производством ГСМ, алкогольной продукции и т.д.

ИП с крупными оборотами и плательщики НДС ликвидируются через налоговую проверку и камеральный контроль. С начало года ликвидировано порядка 79 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В прошлом году для ликвидации 16 тысяч бездействующих индивидуальных предпринимателей Комитет самостоятельно подал иски в суд", - информирует пресс-служба.

Как рассказали в ведомстве, несмотря на открытый перечень оснований, для того чтобы запустить процедуру ликвидации, имеют место нарушениям со стороны предпринимателей.

Таким образом, органами государственных доходов до вынесения арестов на счета заблаговременно (30 рабочих дней) направляются уведомления для устранения нарушений, в том числе по несданным декларациям.

Отмечается, что по выявленному нарушению в первый раз при рассмотрении административной ответственности выносится "предупреждение". Ввиду повторности нарушения в течение года, административная ответственность рассматривается по части 2 статьи 272 КоАП РК, где налагается штраф. В соответствии со статьей 897 КоАП РК, предусмотрено сокращение штрафа на 50% в случае его оплаты в течение 10 суток.

То есть эти нормы и были применены в отношении ИП, жалоба которой послужила громкому заголовку "Полный бардак", - казахстанцы пожаловались на налоговую", - рассказывают налоговики.

Вместе с этим комитет создает условия для минимизации допущения ошибок, снижения административной нагрузки, связанных с ликвидацией ИП.

Разработана автоматизация подачи налогового заявления о прекращении деятельности ИП через Кабинет налогоплательщика. Это избавит бизнес от необходимости работать с бумажными документами и посещать налоговые органы. Данной услугой можно будет воспользоваться с начала следующего года", - резюмировали в комитете.

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