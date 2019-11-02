Налоговые выплаты группы ФНБ "Самрук-Казына" в бюджет за 9 месяцев выросли на 102 млрд тенге

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Налоговые выплаты группы компаний АО ФНБ "Самрук-Казына" в бюджет за 9 месяцев текущего года выросли на 102 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Налоговые выплаты группы компаний АО ФНБ "Самрук-Казына" за 9 месяцев текущего года составили 813 млрд тенге, что больше на 102 млрд тенге по сравнению с данными аналогичного периода 2018 года", - сообщили в департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Казына".

В целом налоговые выплаты группы компаний фонда составили около 10% от всех налоговых поступлений в бюджет Республики Казахстан.

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" - фонд, единственным акционером которого является правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году указом президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру - инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений. Фонд "Самрук-Казына" выполняет свою миссию путем реализации стратегических целей и четырех стратегических инициатив, таких как повышение рентабельности компаний, оптимизация структуры портфеля, диверсификация доходов и корпоративное управление и устойчивое развитие. Активы Фонда составляют порядка 68 млрд долларов США. В группу компаний АО "Самрук-Казына" входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства