Население Казахстана за ноябрь увеличилось на 19,7 тыс. человек, до 18 137,3 тыс. человек

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Численность населения Казахстана за ноябрь 2017 года увеличилась на 19,7 тыс. человек и по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 18 137,3 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК, в том числе численность городского населения составила 10 413,2 тыс. (57,4%), сельского - 7724,1 тыс. (42,6%) человек. По сравнению с 1 декабря 2016 года численность населения увеличилась на 231,3 тыс. человек, или 1,3%.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь - ноябрь 2017 года составило 359,6 тыс. человек, что на 4,9% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,78 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем - ноябрем 2016 года снизился на 16,9 тыс. человек, или на 6,6% и составил 239,8 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 14,52 человека.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 119,8 тыс. человек, что на 1,3% меньше, чем в январе - ноябре 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,26 умерших на 1000 человек.

За январь - ноябрь 2017 года в республике зарегистрировано 2896 (за январь - ноябрь 2016 года - 3250) умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 10,9%.

За январь - ноябрь 2017 года коэффициент младенческой смертности составил 8,05 (8,60) случаев на 1000 родившихся.

"Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе - ноябре 2017 года умерло 1455 (1744) младенцев, или 50,2% (53,7%) от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число младенцев, умерших от врожденных аномалий, составило 682 (728), или 23,5% (22,3%), от болезней органов дыхания - 177 (203), или 6,1% (6,2%), и от несчастных случаев, отравлений и травм - 156 (164), или 5,4% (5%)", - отметили в статведомстве.

Кроме того, по данным Статкомитета, в январе - ноябре 2017 года по сравнению с январем - ноябрем 2016 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 21,2%, число выбывших из Казахстана увеличилось на 8%.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 71,4% и 89,5% соответственно.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны увеличилась на 58,6%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Астане (35 257 человек), Алматы (28 906 человек) и Акмолинской области (1534 человек).

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