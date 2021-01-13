Нацбанк: активы Нацфонда за год снизились на $3,1 млрд

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - Активы Национального фонда составили $58,7 млрд, снизившись за год на $3,1 млрд из-за превышения расходов над поступлениями на фоне реализации антикризисных мер и падения цен на нефть. Об этом доложил председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев в ходе заседания правительства, передает Kazakhstan Today.

По информации главы Нацбанка, несмотря на рыночную волатильность инвестиционный доход Нацфонда по итогам 2020 года остался положительным и составил $4,1 млрд, или 7,5%.

Досаев также сообщил, что консолидированный индекс деловой активности в Казахстане за декабрь 2020 года незначительно снизился с 49,4 до 49. В большей степени снизился за счет снижения деловой активности в строительстве, где показатель сократился с 52,5 до 49,5. В сфере услуг наблюдается снижение на 0,7 пункта, до 48. В то же время промышленность впервые с января 2020 года вышла в положительную зону, индекс поднялся с 49,6 до 50,3.

Общее снижение экономики Казахстана в 2020 году на 2,6% соответствует прогнозам Национального банка на уровне 2,5-2,7%, отметил председатель Нацбанка.

Годовая инфляция также сформировалась в соответствии с ожиданиями Национального банка на уровне 7,0-7,5%, в конце 2020 года ускорившись до 7,5% в сравнении с 7,3% месяцем ранее.

Наибольший вклад в общий рост цен, по словам спикера, продолжает вносить продовольственная инфляция. Годовой рост цен на продовольственные товары увеличился с 10,8% до 11,3% на фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов питания (растительное масло, сахар, яйца). Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,7% до 5,5% на фоне замедления роста цен на одежду и обувь до 4,8% (ноябрь - 5,2%). Инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 4,2% в связи с ростом цен на услуги общественного питания и гостиничного обслуживания.

Вместе с тем в декабре 2020 года рост цен на нефть и повышение спроса на рисковые активы наряду с увеличенным внутренним предложением за счет продаж экспортерами иностранной валюты для осуществления налоговых выплат позволили обменному курсу тенге укрепиться на 1,0% с 425,07 до 420,91 тенге за $.

В целом в 2020 году национальная валюта наряду с другими валютами развивающихся стран ослабла на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, который привел к выходу инвесторов из рисковых активов", - отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

Как подчеркнул Досаев, обменному курсу тенге удалось закрыть год, значительно отыграв мартовское падение до 448,5 тенге благодаря улучшению внешних условий и принятому комплексу мер Нацбанком совместно с правительством.

По итогам торгов на бирже 11 января . обменный курс составил 419,18 тенге за $, укрепившись с начала месяца еще на 0,4%", -уточнил он.

Досаев также рассказал, что экспорт товаров Казахстана сократился на 18,2%, или на $7,9 млрд - до $35,3 млрд - в связи с падением экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров сократился на 9,6%, или на $2,8 млрд, до $26,4 млрд, в результате сокращения ввоза инвестиционных и промежуточных товаров.

Депозиты в банковской системе, по информации Нацбанка, на конец ноября 2020 года составили 21,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 15,3% в большей мере за счет роста тенговых вкладов.

Между тем кредиты с начала 2020 года увеличились на 5,6%, до 14,65 трлн тенге на конец ноября 2020 года в результате роста долгосрочных кредитов.

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