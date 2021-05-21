Нацбанк: деловую активность предприятий сдерживает неудовлетворенность состоянием экономики Казахстана

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов прокомментировал результаты опроса предприятий реального сектора экономики (отраслевой конъюнктурный обзор) за I квартал 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам проводимого Национальным банком опроса предприятий, в I квартале 2021 года улучшилась ситуация со спросом на готовую продукцию во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. Вышел в положительную зону спрос в горнодобывающей промышленности, строительстве, торговле и транспорте. Во II квартале ожидается продолжение роста спроса в горнодобывающей промышленности и транспорте, замедление темпов в обрабатывающей отрасли и торговле, снижение в сельском хозяйстве и строительстве.

Практически по всем рассматриваемым отраслям отмечено снижение объемов производства. Наибольшее зафиксировано в горнодобывающей промышленности. При этом во II квартале 2021 года все отрасли ожидают роста объемов производства. По-прежнему сохраняется высокий уровень значимости конкуренции во всех отраслях", - отметил Шаймарданов.

По его мнению, наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 42% компаний ощущают ее влияние на бизнес. В обрабатывающей промышленности доля таких предприятий достигает 31,4%, в транспорте - 29,5%, в строительстве - 27,4%. Наименьшая доля отмечена в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности (17,3% и 15,2%, соответственно).

Для значительной части предприятий (33,9%) главным препятствием, сдерживающим их деловую активность, является неудовлетворенность состоянием экономики Казахстана. При этом обрабатывающая промышленность и торговля испытывают существенные проблемы со спросом на продукцию (30,6% и 27,9%, соответственно), а предприятия сельского хозяйства отмечают нехватку квалифицированных кадров (26,5%)", - проинформировал глава департамента.

Тем не менее, по его словам, в следующие 12 месяцев по всем отраслям финансирование сохранится в основном в прежних объёмах, при этом наибольшее увеличение финансирования планируется в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, наименьшее - в строительстве и торговле.

Всего в опросе приняли участие более 2,6 тысяч предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.

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