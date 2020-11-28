Нацбанк: Депозиты за 10 месяцев выросли на 15,3%

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов рассказал об объеме депозитов за 10 месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

По его словам, депозиты в банковской системе за 10 месяцев текущего года выросли на 15,3%, или на 2,916 трлн тенге, достигнув 21,938 трлн тенге, в том числе тенговые вклады - на 20,0%, или 2,160 трлн тенге, до 12,980 трлн тенге.

Валютные вклады растут более умеренными темпами - на 9,2%, или 756,1 млрд тенге, до 8,957 трлн тенге на конец октября текущего года. Курсовая переоценка валютных депозитов вносит значительный вклад в рост совокупных депозитов (на конец октября 5,4 процентных пунктов из 15,3%, или более трети роста)", - сказал Шаймарданов.

Он отметил, что долларизация депозитов с начала года снизилась с 43,1% до 40,8% в октябре текущего года, в том числе долларизация депозитов корпоративного сектора - с 44,8% до 40,7%, розничного сектора - с 41,3% до 40,9%.





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