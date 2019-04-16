Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 9%

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 9,00% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 процентных пункта, передает Kazakhstan Today.

Годовая инфляция в марте сформировалась ниже середины целевого коридора. Инфляционные ожидания продолжили снижение. Во внешнем секторе отмечается ряд позитивных тенденций: замедление инфляции в странах - основных торговых партнерах, а также рост цен на внешних сырьевых рынках. Следующие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции и прогнозов на текущий год, а также ожиданий на 2020 год", - сообщила пресс-служба финансового регулятора.

По информации Нацбанка, годовая инфляция в марте текущего года составила 4,8% (5,3% в декабре 2018 года). Цены на непродовольственные товары демонстрируют постепенное замедление годовой динамики, достигнув 6,0% в годовом выражении по итогам марта текущего года (6,4% в декабре 2018). Цены на продовольственные товары выросли в марте 2019 года на 6,7% по сравнению с мартом 2018 года (5,1% в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года), обеспечив наибольший вклад в рост инфляции. Годовой прирост цен и тарифов на платные услуги населению замедлился до 1,2% (4,5% в декабре 2018 года), что связано с принимаемыми мерами по снижению тарифов на услуги естественных монополий.

Также отмечается, что инфляционные ожидания продолжили снижаться на фоне низкого уровня инфляции. Значение ожидаемой на 12 месяцев вперед инфляции по данным мартовской волны опросов населения составило 4,5%. Формирование инфляционных ожиданий ниже уровня инфляции будет оказывать благоприятное воздействие на стабилизацию инфляции в будущем.

В пресс-службе уточнили, что краткосрочный экономический индикатор по итогам марта 2019 года составил 104,2% в годовом выражении. Положительный вклад в рост внесли строительство (8,9%), торговля (7,2%), горнодобывающая промышленность (4,8%), транспорт (4,4%), сельское хозяйство (3,6%). Рост инвестиций в основной капитал за три месяца составил 7,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Во внешнем секторе наблюдается умеренно-позитивный фон. Цены на нефть формируются на высоком уровне (с начала года средний уровень цен за баррель нефти марки BRENT составил $64). Внешние монетарные условия по сравнению с предыдущим принятием решения по базовой ставке существенно не изменились, их текущее влияние оценивается как нейтральное. Инфляция в Китае и ЕС складывается на уровне ниже целевых ориентиров этих стран. Тем не менее, сохраняются риски импорта высокой инфляции из России, отметили в Нацбанке.

По информации регулятора, денежно-кредитные условия, несмотря на снижение базовой ставки, сохраняются нейтральными. Текущее решение по базовой ставке позволит сохранить контроль над сложившимся инфляционным фоном в пределах целевого коридора 2019-2020 годов 4-6% и максимально способствовать поддержанию темпов экономического роста.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 июня 2019 года, в 17.00 по времени Нур-Султана.

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