Нацбанк Казахстана сообщил о начале проведения депозитных аукционов

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о начале проведения депозитных аукционов, передает Kazakhstan Today.

Национальный банк Казахстана с 18 февраля 2019 года приступает к проведению депозитных аукционов со сроком возврата семь дней и прекращает проведение аукционов краткосрочных 7-дневных нот Национального банка. Также с запуском депозитного аукциона будет прекращено привлечение 7-дневных депозитов в рамках операций постоянного доступа", - сообщила пресс-служба финрегулятора.

Депозитные аукционы будут проводиться в соответствии с Правилами проведения Нацбанком Казахстана аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики (https://nationalbank.kz/?docid=779&switch=russian).

Депозитный аукцион будет являться основным инструментом операций открытого рынка денежно-кредитной политики для изъятия ликвидности.

Как пояснили в Нацбанке, данные изменения направлены на повышение эффективности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Нацбанка.

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