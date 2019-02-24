Нацбанк Казахстана запретил банкам взимать некоторые комиссии при кредитовании физлиц

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о запрете взимания банками второго уровня отдельных видов комиссий при кредитовании физических лиц, передает Kazakhstan Today.

В минувшие два года по инициативе Национального банка в законодательство Республики Казахстан были внесены изменения, запрещающие взимание банками отдельных видов комиссий при кредитовании физических лиц. В частности, в целях сокращения взимания банками второго уровня комиссий на ежемесячной основе, Национальный банк запретил устанавливать и взимать комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление (выдачу) займа на банковский счет по договорам банковского займа, заключаемым с физическими лицами на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Запрет будет распространяться на договоры банковского займа, которые будут заключены с марта 2019 года, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

С 2019 года наряду с вознаграждением и неустойкой, банки не вправе требовать выплаты комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, начисленных по истечении 180 последовательных календарных дней просрочки по договору ипотечного жилищного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Кроме того, в текущем году Национальный банк в целях защиты прав заемщиков - физических лиц, получивших ипотечные займы под залог недвижимого имущества, запретил банкам требовать выплату вознаграждения, начисленного по истечении 180 календарных дней просрочки.

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