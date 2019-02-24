Нацбанк лишил страховую компанию "Kompetenz" лицензии

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан №10 от 31 января 2019 года с 1 февраля 2019 года АО "Страховая компания "Kompetenz" лишена лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли "общее страхование" от 12 сентября 2018 года №2.1.24 по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 1 статьи 55 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", за неоднократное (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановление действия лицензии, передает Kazakhstan Today.

Приказом председателя Национального банка РК № 63 от 31 января 2019 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Страховой организации. Временная администрация осуществляет свою деятельность в период до назначения ликвидационной комиссии.

"С 1 февраля 2019 года Страховая организация прекращает осуществление финансовой деятельности, в том числе операции по имеющимся счетам, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа", - сообщил финрегулятор.

Нацбанк РК в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) страховой организации. С даты лишения страховой организации лицензии требования кредиторов к страховой организации могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание страховой организации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства