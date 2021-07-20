Нацбанк назвал регионы с самым высоким ростом цен на продукты

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Нацбанк Казахстана опубликовал данные по инфляции в июне в разрезе регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инфляция за июнь 2021 года составила 1,1% (в мае - 0,7%). Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 1,7% (в мае - 0,8%), на непродовольственные - на 0,8% (в мае - на 0,6%), на платные услуги - на 0,7% (в мае - 0,7%). В годовом выражении инфляция составила 7,9% (в мае - 7,2%), сообщила пресс-служба Нацбанка РК.

Наибольший вклад в годовой рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область (1,2 п.п. и 0,9 п.п., соответственно), которые имеют наибольший вес в ИПЦ по Казахстану. Рост цен в данных регионах составил соответственно 7,4% и 7,7%.

При этом продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 10,6% (в мае - на 9,3%). Минимальный рост отмечен в Нур-Султане (8,6%), максимальный - в Карагандинской (12,3%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 11,8%) областях.

По данным Нацбанка, цены на непродовольственные товары по стране выросли на 6,9% (в мае - на 6,7%). Наибольший рост цен зафиксирован в Нур-Султане (7,7%), наименьший - в Павлодарской и Жамбылской областях (5,9% и 6,2%, соответственно).

Платные услуги в стране стали дороже на 5,6% (в мае - на 5,1%), при этом в Актюбинской области рост цен составил 8,8%, заметно ниже цены на платные услуги выросли в Карагандинской области (на 4,5%).

Также отмечается, что наибольший вклад в месячный ИПЦ продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. За прошедший месяц вклад роста цен данной группы в месячную инфляцию составил 0,58 п.п. (в мае - 0,31 п.п.), из которых 0,36 п.п. (в мае - 0,02 п.п.) внес рост цен на овощи и фрукты, подорожавшие за месяц на 7,7%.

Заметно увеличился отрицательный вклад цен на яйца с (-)0,02 п.п. в мае до (-)0,12 п.п. в июне, цены на которые снизились на 13,9%.

Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 1,7% (в мае - на 0,8%). В то же время рост цен на товары данной группы в Восточно-Казахстанской области составил 2,3%, в Алматы и Актюбинской области - 2,0%, а в Туркестанской - 1,0%.

В Восточно-Казахстанской области был отмечен самый высокий рост цен на овощи и фрукты (14,6%), а именно на морковь (на 144,3%) и картофель (на 111,5%), в то время как по Казахстану рост цен на морковь составил 86,3%, на картофель - 40,7%. Морковь более чем в 2 раза стала дороже также в Акмолинской, Павлодарской, Атырауской, Кызылординской и Актюбинской областях. Рост цен на картофель выше значения по стране сложился в Павлодарской, Актюбинской и Мангистауской областях.

Свекла в целом подорожала на 47,0%, а максимальный рост зафиксирован в Западно-Казахстанской области (на 113,4%).

Вклад непродовольственных товаров в месячную инфляцию составил 0,28 п.п. (в мае - 0,18 п.п). В целом по Казахстану рост цен на непродовольственные товары составил за июнь 0,8% (в мае - 0,6%). Наибольший уровень роста отмечен в Нур-Султане - на 1,3%, где также отмечен и наибольший рост цен на моющие и чистящие средства (на 2,6%) и на товары личного пользования (на 2,5%), при росте цен на товары данной группы по стране на 0,6%.

В июне цены на бензин в целом по стране практически не изменились (0,3%), а в некоторых регионах отмечено незначительное снижение.

Платные услуги внесли 0,25 п.п (в мае - 0,22 п.п.), рост цен за месяц составил 0,7% - так же, как и в мае. Заметно выше услуги подорожали в Северо-Казахстанской (на 2,1%) и Атырауской (на 1,7%) областях. В Северо-Казахстанской и Атырауской областях электроэнергия подорожала на 18,5% и 16,9%, соответственно, что значительно выше, чем по Казахстану (1,0%). В Восточно-Казахстанской области газ, транспортируемый по распределительным сетям, стал дороже на 17,0%, в Северо-Казахстанской - на 9,9%, в остальных регионах цены не изменились, рост по стране составил 1,7%.

Несмотря на неизменность тарифов в остальных регионах, в Нур-Султане холодная вода подорожала на 6,5%, горячая вода стала дешевле на 20% (по стране - снижение на 2,7%). В Актюбинской области горячая вода также подешевела на 20%, но, несмотря на это, годовая инфляция платных услуг в области остается самой высокой.

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