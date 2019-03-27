Нацбанк ограничит маржу по интернет-займам в Казахстане

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Правительство и Нацбанк планируют ограничить маржу по интернет-займам в целях защиты интересов граждан. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил заместитель председателя Нацбанка Жанат Курманов, передает Kazakhstan Today.

В целях снижения рисков в области потребительского кредитования, которые проявляются в виде предоставления населению интернет-займов по повышенным процентным ставкам, будет проведена комплексная работа, пишет primeminister.kz

"Мы анализируем международный опыт и планируем внести определенные предложения для того, чтобы расширить периметр регулирования небанковских кредитных организаций с учетом международной практики", - сказал Курманов.

При этом он отметил, что никакой передачи регуляторной функции от Национального банка правительству и наоборот не предполагается.

"Мы будем стараться полноценно регулировать финансовый рынок и в этом отношении, если потребуется расширение функции Нацбанка в отношении нерегулируемых кредитных организаций, то соответствующее предложение мы подготовим. Основная цель Национального банка заключается в обеспечении цен, и в этом отношении Нацбанк продолжит независимую политику в рамках денежно-кредитной политики с использованием соответствующих монетарных инструментов", - пояснил спикер.

Кроме того, он проинформировал, что Нацбанк планирует провести оценку качества кредитного портфеля банков.

"Многие вопросы риск-ориентированного надзора нацелены на банковский сектор и по банковскому сектору. Каким образом банки решают свои вопросы по качеству активов, качеству портфеля займов? Для этого мы и планируем, с учетом международного опыта, осуществить оценку качества кредитного портфеля банков, и соответствующие выводы затем для себя сделаем. По результатам этого мы будем, в том числе, применять и соответствующий риск-ориентированный надзор, который основывается на том, что чем больше риск у кредитной организации, тем больше надзорного внимания со стороны регулятора. Этот принцип будет сохранен", - пояснил он.

В свою очередь, первый вице-премьер - министр финансов Алихан Смаилов отметил, что нерегулируемые кредитные организации предоставляют населению займы под очень большие проценты, пользуясь финансовой неграмотностью казахстанцев.

"Нужно регулировать их деятельность, ограничивать эту маржу с тем, чтобы защитить интересы наших граждан. Поэтому и предлагается Нацбанком дать им соответствующие полномочия, чтобы такие кредитные организации регулировать, чтобы ограничивать, не давать им возможности наживаться, по сути, это мошеннические схемы, на неграмотности и недостаточной осведомленности граждан по финансовым условиям кредитования", - добавил Смаилов.

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