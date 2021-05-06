Нацбанк опубликовал для обсуждения доклад о цифровом тенге

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Национальная цифровая валюта - это перспективная форма денежных средств, являющихся обязательством Национального банка Республики Казахстан и представленных в цифровой форме. Цифровой тенге будет являться законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. Для реализации платформы предполагается двухуровневая архитектура, в которой участники финансового рынка будут оказывать платежные сервисы, а Национальный банк обеспечит инфраструктуру", - сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что для принятия решения о выпуске цифрового тенге необходимо провести всестороннее исследование преимуществ и рисков с определением задач, решаемых цифровой валютой, способа ее эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и платежную экосистему.

Национальный банк Республики Казахстан планирует проводить эту работу совместно с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами.

В мае 2021 года для публичных обсуждений опубликован исследовательский доклад Национального банка Республики Казахстан.

Цифровой тенге - это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых будет осуществлять Национальный банк Республики Казахстан. Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Внедрение цифрового тенге позволит обеспечить дальнейшее развитие Национальной платежной системы и уменьшить зависимость от расчетов наличными ряду уникальных технологических характеристик. В настоящее время НБРК проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровых валют с определением задач, решаемых ЦВЦБ, способа их эмиссии и распространения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг", - говорится в документе.

В рамках исследования НБРК планирует реализовать пилотный проект по розничной цифровой валюте, провести серию исследований по оценке влияния цифрового тенге и несколько сессий с участниками рынка и международными партнерами для обсуждения особенностей цифрового тенге.

По итогам этой работы НБРК примет решение о необходимости внедрения цифрового тенге с требованиями к технологической инфраструктуре и регулированию вопросов, связанных с национальной цифровой валютой, а также защите прав потребителей.

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