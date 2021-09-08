Нацбанк озвучил комплекс мер по сдерживанию инфляции

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Комплекс мер по сдерживанию инфляции озвучил в ходе заседания правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях исполнения поручения главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

По итогам 8 месяцев основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на продовольствие, который достиг уровня 11,4%. Для его снижения до 8% к концу текущего года в соответствии с Комплексом мер, правительством и акимами будут приняты оперативные меры по устранению сезонных шоков и дисбалансов на отдельных рынках, не исключая эффективные временные меры регуляторного характера и антимонопольного воздействия", - сказал Досаев.

По его словам, для достижения среднесрочных целей по стабилизации инфляции, поставленных главой государства, правительством будут реализованы инициативы по полноценному насыщению внутреннего рынка со строгим соблюдением баланса производства, экспорта и импорта товаров, повышению производительности АПК и развитию эффективной товаропроводящей системы.

По мнению главы Нацбанка, это позволит снизить продовольственную инфляцию до 6% в 2022 году и 5% в 2023-2024 годах.

По непродовольственным товарам основным потенциалом сдерживания роста цен обладает рынок ГСМ, который помимо прямого эффекта имеет существенный косвенный эффект на другие товары и услуги. По согласованию с правительством РК, мы ожидаем снижения непродовольственной инфляции до 5% в 2022 году и 4% в 2023-2024 годах", - заявил спикер.

Для регулируемых услуг, отметил председатель НБ РК, особо важно внедрение предсказуемой и сбалансированной тарифной политики на среднесрочной основе.

Считаем целесообразным, начиная с 2023 года, начать переход от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Это позволит стабилизировать сервисную инфляцию на уровне 4% в 2022-2024 годах", - заявил Досаев.

По информации Нацбанка, в ряде областей наблюдается стабильно высокий рост цен с начала года. Так, в августе текущего года в 5 регионах инфляция сложилась выше 9%. В этой связи Национальным банком предложено принять специальные планы стабилизации инфляции для данных областей и провести точечную работу с регионами.

В дополнение к Комплексу мер, продолжил спикер, в среднесрочной перспективе устойчивому снижению инфляции будет также способствовать эффективная реализация Соглашения между правительством, Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы.

Основными направлениями нашей совместной работы являются дальнейшее снижение ненефтяного дефицита бюджета, увеличение объема несырьевого экспорта товаров и услуг, а также снижение доли импорта в потреблении продовольственных товаров", - разъяснил Ерболат Досаев.

В рамках своих полномочий для сокращения избыточной ликвидности в соответствии со Стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года Нацбанк намерен пошагово полностью выйти из государственных программ поддержки экономики до 2025 года.

Кроме того, Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики для обеспечения стабильности цен. В случае эффективной реализации предложенных со стороны правительства мер по снижению немонетарных факторов инфляции, "НБ подтверждает свою готовность для принятия решений по смягчению денежно-кредитных условий с учетом достижения стабильности цен".

Считаю, что исполнение поручений Главы государства по вхождению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году и 4-5% в 2023-2024 годах будет достигнуто в результате полноценной реализации всего комплекса мер", - заключил председатель Нацбанка.

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