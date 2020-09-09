Нацбанк озвучил прогнозы развития экономики до конца 2021 года

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Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Национальный банк озвучил прогнозы развития экономики до конца 2021 года, передает Kazakhstan Today.

С учетом структуры нашей экономики цена на нефть рассматривается как один из ключевых факторов, который определяет текущую и будущую динамику экономической активности и инфляционных процессов. Соблюдение сделки ОПЕК+ по ограничению объемов добычи и повышение спроса на энергоресурсы на фоне снятия карантинных ограничений в целом восстановили рост нефтяных котировок. Международные агентства в среднем прогнозируют до конца 2020 года цену на нефть марки Brent $40 за баррель и от $45 за баррель на 2021 год", - сообщил в интервью Kapital.kz заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов.

Тем не менее, по его словам, сохраняется неопределённость относительно дальнейшей динамики спроса и волатильность на мировых товарных рынках. Например, ожидания невыполнения Ираком обязательств по соглашению ОПЕК+ из-за своего тяжелого финансового положения, некоторого снижения спроса нефти со стороны Китая, новости о предоставлении скидок Саудовской Аравией.

Именно поэтому в рамках прогнозного раунда "август - сентябрь 2020 года" мы придерживаемся консервативного подхода, а цена на нефть марки Brent в среднем рассматривается на уровне $40 за баррель на 2020-2021 годы. Наряду с ценами на нефть, дополнительными внешними факторами выступают динамика экономической активности и инфляции в странах - торговых партнерах Казахстана, ситуация на мировых товарных рынках, мировые цены на продовольствие. В качестве внутренних факторов рассматривается направленность фискальной политики, ситуация в отраслях экономики, доходы населения, рынок труда и монетарные показатели", - уточнил представитель Нацбанка.

Он отметил, что, согласно базовому сценарию, ВВП в 2020 году снизится на 2,0-2,3% из-за уменьшения внутреннего спроса и экспорта.

Мы ожидаем сокращение потребительского спроса. Это связано с ограничительными мерами по борьбе с пандемией, отрицательной динамикой реальных денежных доходов населения и негативной ситуацией на рынке труда. Снижение цен на нефть, а также сокращение экономической активности и прохождение пика строительства по расширению на ТШО (Тенгизшевройл) станут основными факторами снижения инвестиционной активности. Экспорт будет демонстрировать отрицательную динамику из-за падения внешнего спроса и сокращения объемов добычи в рамках действия соглашения ОПЕК+. Вместе с тем, принятие контрцикличных мер со стороны государства сгладит негативные последствия от ухудшения внешних и внутренних условий. Падение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса приведет к сокращению импорта, что отчасти компенсирует негативное влияние от падения внутреннего спроса", - проинформировал он.

Акылжан Баймагамбетов сообщил, что годовая инфляция по итогам 2020 года, по обновленному прогнозу, будет формироваться до 8%, то есть вблизи нижней границы ранее объявленного диапазона 8-8,5%. Инфляционные процессы ускорятся на фоне сохранения высокого роста цен на продукты питания, эффекта переноса обменного курса на процессы ценообразования и некоторого ускорения инфляции платных услуг. В то же время слабая динамика реальных денежных доходов населения и ожидаемое снижение цен на мировые продовольственные товары будут ограничивать рост инфляции в 2020 году.

К концу 2021 года инфляция замедлится к верхней границе целевого диапазона 4-6%. Это будет связано с замедлением роста цен на продовольственные товары на фоне ожидаемого улучшения видов на урожай зерновых и уходом высокой базы инфляции 2020 года. Вместе с тем более существенное замедление инфляции будет ограничено высоким дефицитом республиканского бюджета в 2021 году и некоторым повышением внешнего инфляционного фона по сравнению с 2020 годом", - сказал А. Баймагамбетов.

Он пояснил, что прогнозы по макроэкономическим показателям, которые представляет Национальный банк, основаны на оценках макроэкономических моделей, отражающих основные взаимосвязи в экономике Казахстана.

Прогнозы учитывают наиболее вероятную, по нашему мнению, будущую траекторию внешних и внутренних предпосылок (цена на нефть, ВВП и инфляция стран-торговых партнеров Казахстана, параметры фискальной политики и прочее). На практике траектория данных факторов может быть иной, а на фактическую динамику могут влиять неучтенные события, такие как финансовые кризисы, политические конфликты, влияние опасных для человечества болезней и т.д. В этой связи Национальный банк, кроме базового сценария рассматривает и альтернативные сценарии. Так, в качестве пессимистичного сценария рассматривался сценарий падения цен на нефть до $30 за баррель в 2021 году на фоне роста мировых запасов нефти из-за ухудшения ситуации с COVID-19 и/или увеличения ее предложения. Реализация данного сценария негативно отразится на экономике Казахстана, приведет к сокращению экспорта, сжатию внутреннего спроса, а через эффект переноса обменного курса на потребительские цены - ускорению инфляции. В результате в 2021 году рост ВВП Казахстана будет ниже, чем при базовом сценарии, а инфляция будет находиться выше целевого коридора 4–6%", - сообщил А. Баймагамбетов.

По его словам, в дополнение негативная динамика течения коронавируса может стать причиной нарушения поставок продукции как из-за рубежа, так и внутри страны и соответствующего роста цен. Политические и экономические разногласия между развитыми и развивающимися странами могут повлечь отток капитала из последних и привести к ослаблению их валют, в том числе и тенге. В этом же поле находятся экономические риски, возникающие из-за нарастающей санкционной риторики и происходящих внутриполитических событий у наших соседей по ЕАЭС. Данные факторы наряду с возможным сильным влиянием фискального стимулирования в 2021 году могут привести к ускорению инфляционных процессов.

В любом случае Национальный банк будет придерживаться взвешенной денежно-кредитной политики и использовать весь ее инструментарий для достижения основной цели - поддержания стабильности цен и заякорения инфляционных ожиданий", - подчеркнул он.

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