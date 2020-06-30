Нацбанк передислоцировался в Нур-Султан

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан передислоцировался в Нур-Султан в соответствии с указом президента, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с указом президента РК No304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 года Национальный банк расположился по новому юридическому адресу: город Нур-Султан, улица Мангілік Ел, 57А", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что постоянное представительство Нацбанка открыто в Алматы по адресу: улица Айтеке би, 67. Его руководителем назначена зампред Нацбанка Дина Галиева.

Представительство НБРК продолжит тесное взаимодействие с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами", -сообщили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства