Нацбанк представил прогноз текущего счета платежного баланса на 2019-2020 годы

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана представил прогноз текущего счета платежного баланса на 2019-2020 годы, передает Kazakhstan Today.

Прогноз разработан в рамках прогнозного раунда "февраль - март 2019 года". Базовым сценарием текущего прогноза является цена на нефть марки Brent в $60 за баррель начиная с февраля 2019 года (средняя цена в 2019 году - $60; в 2020 году - $60), говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

В сравнении с предыдущим прогнозным раундом были пересмотрены некоторые исходные предположения прогноза. Объемы добычи нефти и газового конденсата пересмотрены в сторону понижения: до 89,5 млн тонн в 2019 году (предыдущий прогноз - 90 млн тонн) и 90 млн тонн в 2020 году. Понижение прогнозов по объемам добычи обусловлено приостановкой работ на трех крупных месторождениях (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) в связи с капитальным ремонтом.

Прогнозы по темпам роста реального ВВП по сравнению с предыдущим прогнозным раундом практически не изменились. Ожидается некоторое замедление темпов роста реального ВВП по сравнению с 2018 годом, что связано с сокращением объемов добычи нефти и газового конденсата на прогнозном горизонте.

Ожидания по внешнему спросу пересмотрены в сторону понижения: прогнозируется немного бoльшее замедление темпов роста экономик Еврозоны и Китая по сравнению с предыдущим прогнозным раундом.

Текущий счет в Казахстане определяется динамикой торгового баланса и баланса доходов. Динамика баланса услуг стабильна и ее влияние на показатели текущего счета ограничено. По итогам 2019 года ожидается ухудшение текущего счета по сравнению с 2018 годом до уровня (-)3,0% от ВВП (предыдущий прогноз - (-)3,9% от ВВП). Улучшение прогноза на 2019 год, в основном, связано с сокращением дефицита баланса доходов. В 2020 году дефицит увеличится до (-)4,2% от ВВП. Рост дефицита текущего счета на прогнозном горизонте обусловлен сценарным снижением цен на нефть, ожидаемым сокращением объемов добычи нефти и газового конденсата и умеренным ростом импорта товаров", - говорится в сообщении.

По итогам 2019 года ожидается снижение экспорта на 15,8% (г/г), предыдущий прогноз - (-)8,8% (г/г), до $52,2 млрд. Изменение в прогнозе связано с ценами на нефть и пересмотром в сторону снижения ожиданий по добыче нефти. Понижение прогноза также связано с пересмотром темпов роста экономик Еврозоны и Китая в сторону большего замедления по сравнению с предыдущим прогнозным раундом. В 2020 году экспорт товаров снизится на 2,3% (г/г) и составит $51,0 млрд.

Импорт товаров в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, практически не изменится (+1%, г/г) и составит $34,8 млрд (предыдущий прогноз - $36 млрд). В 2020 году импорт ожидается на уровне $37,4 млрд, +7,6% (г/г). Более низкие объемы импорта по сравнению с предыдущим прогнозом обусловлены предположением о действии запрета Министерства энергетики РК на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом до конца 2020 года, пояснили в НБ РК.

Потребительский импорт будет поддерживаться ростом располагаемых доходов населения ввиду роста МЗП и социальных выплат, сокращения ставки ИПН для отдельных категорий работников, а также объемами выдачи новых потребительских кредитов.

Промежуточный и инвестиционный импорт будут расти вследствие реализации государственных программ и инвестиционных проектов, преимущественно в нефтегазовом секторе.

В прогнозном периоде ожидается сокращение дефицита баланса доходов до (-)$18,5 млрд в 2019 году и (-)$17,7 млрд в 2020 году. Текущая прогнозная траектория баланса доходов несколько лучше прогнозов предыдущего рассмотрения. Это связанно с замедлением роста доходов иностранных инвесторов в сырьевом секторе экономики Казахстана во втором полугодии 2018 года и сокращением ожидаемой добычи нефти на прогнозном горизонте", - прогнозирует Нацбанк.

Основными рисками прогноза являются несоответствие фактических цен на нефть и объемов ее добычи со сценарными, ускорение темпов реализации инвестиционных проектов, а также поведение прямых иностранных инвесторов в части начисления доходов. Отсутствие полной информации по ожидаемым инвестициям и экономическим эффектам также может привести к изменению траектории прогноза текущего счета, отметили в пресс-службе.

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