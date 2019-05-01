Нацбанк принял правила осуществления валютных операций в РК

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о принятии постановления правления НБ РК "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и иными законодательными актами и определяют порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций в Республике Казахстан.

Правила зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 апреля 2019 года за № 18512. Срок введения правил в действие - 1 июля 2019 года", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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