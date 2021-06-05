Нацбанк принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот образца 2006 года

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Национальный банк принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после, сообщил директор департамента наличного денежного обращения Национального банка Жомарт Кажмуратов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании многочисленных обращений населения, а также с учетом международного опыта Национальный банк принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после. В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Другими словами, обе банкноты, как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении года", - сказал Жомарт Кажмуратов.

После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно будет обменять как в филиалах Национального банка, так и в отделениях банков второго уровня (БВУ) и офисах АО "Казпочта".

Если по каким-либо причинам население не успело обменять вышедшие из обращения банкноты в БВУ и офисах АО "Казпочта" в течение трех лет, то филиалы Национального банка будут принимать их без ограничений по срокам. Все адреса и контакты филиалов Национального банка доступны на нашем сайте. Нововведения вступают в силу с 12 июня 2021 года", - отметил он.

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