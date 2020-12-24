Нацбанк продлил срок приема банкнот 2006 года

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан продлил срок приема банкнот 2006 года, передает Kazakhstan Today.

До 1 февраля 2021 года продлен срок приема обмена банкнот номинала 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

В основном пожилые люди по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты", - пояснил директор департамента наличного денежного обращения НБК Жомарт Кажмуратов.

Представитель Нацбанка также отметил, что обмен проводится для физлиц исключительно в филиалах Национального банка. Их адреса и контакты доступны на сайте Национального банка.

Хочу подчеркнуть, что после 1 февраля 2021 года замена этих банкнот будет невозможна", - добавил он.

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