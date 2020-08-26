Нацбанк прогнозирует инфляцию на 2020 год на уровне 8%

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - С учетом актуализированных макроэкономических данных прогноз социально-экономического развития в части показателей денежно-кредитной политики был обновлен. Об этом в ходе заседания правительства РК по рассмотрению прогноза социально-экономического развития страны 2021-2025 годы рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев.

Дальнейший рост цен на нефть в текущем году будет ограничен ввиду возможности второй волны коронавируса, обострения торговых отношений США и Китая, а также на фоне увеличения производства нефти участниками ОПЕК+ с 1 августа текущего года. Проведенные Нацбанком опросы казахстанских предприятий свидетельствуют об ожидании низких темпов восстановления экономической активности в 3 квартале текущего года. Начавшееся в июле снижение деловой активности может продлиться и в августе текущего года на фоне карантинных ограничений", - сказал председатель Нацбанка.

Досаев сообщил, что на фоне слабого внутреннего спроса, который будет оказывать дезинфляционный эффект, прогноз инфляции на 2020 год пересмотрен с 9-11% на первом этапе ПСЭР до 8-8,5%.

На инфляцию будут также оказывать влияние перенос обменного курса на цены на фоне ожидаемого дефицита платежного баланса, а также увеличенный фискальный импульс, воздействие которого на инфляцию продолжится и в 2021 году.

Соответственно, по нашим оценкам, в 2021 году на фоне постепенного повышения цен на нефть и восстановления внутренней экономики годовая инфляция будет формироваться ближе к верхней границе коридора 4-6% и сложится в этом коридоре также и в 2022 году. В этой связи прогноз инфляции соответствует следующим таргетам: 4-6% в 2021-2022 годах., 4-5% в 2023-2024 годах и 3-4% в 2025 году", - проинформировал глава Нацбанка.

Непродовольственная инфляция, по его словам, сохранилась на уровне 5,4% при продолжающемся снижении цен на ГСМ (бензин - на 0,2% за июль).

Годовой рост цен платных услуг повысился с 3,0% до 3,2% в июле на фоне постепенного исчерпания эффекта от временного снижения тарифов на коммунальные услуги в условиях чрезвычайного положения.

Тарифы на регулируемые коммунальные услуги за июль 2020 года повысились на 0,9%.

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