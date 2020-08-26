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Нацбанк прогнозирует рост импорта на 8% в 2021 году

25.08.2020, 12:03 5212
Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - 2021 году ожидается восстановление импорта и его рост на 8,1%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев в ходе заседания правительства по рассмотрению прогнозов социально-экономического развития страны на 5 лет, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Досаева, прогнозная динамика импорта будет обусловлена реализацией активной политики замещения импорта. 
 
При этом в 2021 году ожидается восстановление импорта и его рост на 8,1% вследствие отложенного спроса и ускорения реализации инвестиционных проектов после их "заморозки" в 2020 году. 
 
Прогноз экспорта товаров отражает ожидания по увеличению экспорта несырьевых товаров, что приведет к поэтапному росту экспорта до уровня выше 50 млрд долларов США к 2025 году. 
 
Национальный банк поддерживает планы правительства по наращиванию экспорта обрабатывающей промышленности на 42% к 2025 году.
 
Досаев отметил, что в первом полугодии 2020 года зафиксирован профицит текущего счета платежного баланса (по предварительной оценке, 2,1 млрд долларов США) за счет снижения доходов к выплате прямым инвесторам и относительно высоких цен и объемов поставок нефти. 
 

По итогам 2020 года ожидается дефицит текущего счета платежного баланса, несмотря на прогнозируемое в 2020 году сокращение импорта товаров на 13,1% на фоне снижения платежеспособного спроса и замедления темпов реализации инвестиционных проектов вследствие пандемии к концу года", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 

 
Дефицит текущего счета платежного баланса в 2020 году сформируется на фоне сокращения экспорта товаров из-за общего снижения цены нефти в сравнении с прошлым годом и соблюдения условий сделки OPEC+ по сокращению добычи нефти, а также постепенного восстановления доходов к выплатам прямым инвесторам во втором полугодии 2020 года. 
 

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