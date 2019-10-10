Нацбанк прокомментировал информацию о выдаче крупного займа одному из банков

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - В Национальном банке Казахстана прокомментировали информацию о выдаче крупного займа одному из банков второго уровня, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что Нацбанк РК выдал крупный заем одному из казахстанских банков.

"Указанный в обращении заем Национальным банком банкам второго уровня не выдавался. Ситуация в банковском секторе в целом стабильная. Банками второго уровня коэффициенты достаточности капитала и ликвидности соблюдаются с большим запасом (коэффициент достаточности капитала к2 в среднем по системе составляет 23% при минимальном значении 8%, коэффициент текущей ликвидности – 1,67 при минимальном значении 0,3)", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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