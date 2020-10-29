Нацбанк прокомментировал ослабление нацвалюты ниже 430 тенге за доллар

Прежде всего национальная валюта реагирует на падение цены на нефть. Котировки нефти марки Brent снизились более чем на 3% в сравнении с прошлой пятницей и сегодня достигли уровня ниже $40,5 за баррель. Снижению цены способствуют опасения о замедлении спроса, в связи с резким ростом количества случаев заражения COVID-19 в ряде стран, включая США, Францию и Россию. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказало сообщение Национальной нефтяной корпорации Ливии о восстановлении уровня добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки", - заявил Нуржан Турсунханов.
По его словам, дополнительным фактором давления на нефтяные котировки стали новости о более сильном, чем ожидалось, росте запасов сырой нефти в США, что компенсирует перебои с поставками из-за урагана "Зета".
Также Турсунханов указал на то, что рынок акций США падает последние три дня торгов на фоне паузы в переговорах по мерам поддержки экономики и пакету фискальных мер, а также ухудшения эпидемиологической ситуации. Рынки Европы снижаются на фоне введенных ограничительных мер, вызванных ростом числа заболеваний.
На этом фоне, наблюдается снижение спроса на рисковые активы развивающихся стран. В сравнении с пятницей мексиканское песо ослабло к доллару на 0,7%, российский рубль на 1,5%, бразильский реал на 1,6%, а турецкая лира на 2,9%. Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум из-за напряженности в отношениях Турции с Францией и решением центрального банка сохранить ключевую ставку без изменений. Российский рубль слабел вслед за окончанием налоговой недели и общим трендом на рынках развивающихся стран", - сказал директор департамента Нацбанка.
Он отметил, что, помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила и продажи остатка валюты от сделки по акциям Сбербанка, ЦБ РФ с 26 октября приступил к дополнительной продаже валюты в рамках сделки Министерства финансов с акциями ПАО "Аэрофлот".
Обменный курс тенге формируется под воздействием внешних фундаментальных факторов и показывает динамику, соответствующую основным трендам на рынках энергоносителей и рынках развивающихся стран", - заключил Нуржан Турсунханов.
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