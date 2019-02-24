Нацбанк разработал правила мониторинга валютных операций в РК

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана разработал Правила мониторинга валютных операций в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Проект постановления об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан опубликован на официальном сайте финансового регулятора.

Как сказано в документе, постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 июля 2019 года.

В пресс-службе НБ РК отметили, что в настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами.

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