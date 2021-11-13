Нацбанк РК не исключает выход из участия в госпрограммах по развитию экономики до конца 2023 года

АЛМАТЫ. 12 НОЯБРЯ - Председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев на IX конгрессе финансистов РК сообщил, что Нацбанк планирует до 2025 года выйти из государственных программ поддержки экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях повышения эффективности денежно-кредитной политики Национальный банк в соответствии с объявленными ранее сроками первым начинает выход из государственных программ поддержки экономики, планируя прекратить свое участие до 2025 года. Однако с учетом темпов восстановления экономики мы не исключаем досрочное завершение основных программ к концу 2023 года", - отметил Досаев.

Он разъяснил, что по мере достижения целей по диверсификации экономики и снижению импортозависимости Нацбанк считает важным поэтапный переход государственной поддержки экономики со стороны правительства к рыночным мерам в целях повышения эффективности денежно-кредитной политики и снижения инфляционного давления.

По его словам, льготное финансирование, не зависящее от рыночной ставки, создает искажение стоимости денег в экономике и конкуренции как на финансовом рынке, так и в бизнес-среде.

Правительство также признает эти факторы и планирует принять пятилетнюю дорожную карту по постепенному отходу от нерыночных инструментов господдержки, искажающих реальную стоимость кредитных средств", - сказал глава Нацбанка.

В ходе выступления Досаев также рассказал, что важным направлением в рамках развития рыночного финансирования является совершенствование рынка ГЦБ и формирование рыночной кривой доходности.

Это позволит сформировать ориентир по ставкам на более долгосрочном сегменте и запустить процесс рыночного финансирования долгосрочных проектов", - пояснил спикер.

Начиная с прошлого года, Национальный банк и Министерство финансов активизировали совместную работу по повышению привлекательности рынка ГЦБ для иностранных инвесторов.

Ведутся работы по включению ГЦБ в глобальный индекс облигаций развивающихся стран JPMorgan. В настоящий момент наши ГЦБ находятся на первой стадии (помещены на "радар") включения в данный индекс. В 2022 году ожидается включение ГЦБ в индекс FTSE Frontier Emerging Markets", - поделился планами Досаев.

Кроме того, для облегчения доступа инвесторов к казахстанскому рынку улучшена постторговая инфраструктура Казахстана до мирового стандарта в рамках линии Центрального депозитария с международной клиринговой организацией Clearstream.

Дальнейшее институциональное развитие Центрального депозитария направлено на трансформацию из локального учетного центра в региональный расчетно-учетный хаб. Для реализации этой цели усилия депозитария сконцентрированы на построении гибкой инфраструктуры с соответствующей IT-модернизацией, обеспечивающей доступ к широкому перечню операций на фондовом рынке и включающей функции организатора торгов на внебиржевом рынке и хаба корпоративных действий", - рассказал председатель.

Он также отметил, что Казахстанская фондовая биржа сущeственно расширила предложение различных видов финансовых инструментов, включая паевые инвестиционные фонды и индексные фонды ETF.

15 ноября 2021 года будет запущена площадка по торговле иностранными акциями. На фоне этого значительно увеличилось число розничных инвесторов на фондовом рынке. За два последних года количество счетов розницы выросло почти на 70% и на 1 ноября составило более 206 тысяч", - проинформировал он.

Он также подчернул, что завершена технологическая модернизация торгово-клиринговых систем KASE. Внедрен функционал центрального контрагента на всех рынках. Это снижает риски для всех участников торгов, способствует повышению ликвидности на биржевом рынке и, соответственно, запуску новых инструментов.

В ближайшее время фокус биржи будет сконцентрирован на привлечении на фондовый рынок компаний МСБ, дальнейшем повышении активности розничных клиентов и развитии инфраструктуры финансирования проектов в области устойчивого развития", - добавил Досаев.



