Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 9%

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п., передает Kazakhstan Today.

Текущий уровень базовой ставки и денежно-кредитные условия обеспечивают сохранение инфляции на уровне верхней границы целевого коридора 4-6% на прогнозном горизонте. При повышении вероятности реализации ключевых рисков для достижения цели по инфляции Национальный банк готов рассмотреть вопрос повышения базовой ставки до конца текущего года", - проинформировали в Нацбанке.

Как отметили в Нацбанке РК, уровень инфляции формируется в соответствии с прогнозами. Инфляционные ожидания сложились на уровне годовой инфляции. По уточненному прогнозу Национального банка инфляция до конца текущего года будет продолжать формироваться в пределах целевого коридора близко к его верхней границе.

При повышении уровня рисков на мировых сырьевых рынках и усилении проинфляционного давления со стороны расширяющегося потребительского спроса не исключается ужесточение денежно-кредитных условий до конца текущего года", - сообщает финрегулятор.

Годовая инфляция сохраняется внутри целевого коридора 4-6%. В июне она сложилась на уровне 5,4% при росте потребительских цен за месяц на 0,2%. Основной вклад в повышение продолжает наблюдаться со стороны продовольственных товаров, цены на которые повысились на 8,2% в годовом выражении. Рост цен происходил под воздействием факторов предложения на отдельных внутренних товарных рынках (мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы), а также удорожания зерновых культур и мясной продукции на мировых продовольственных рынках.

Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 6,1%. Годовые темпы роста тарифов на платные услуги продолжают формироваться на минимальном уровне – 1,2%. Инфляционные ожидания населения, являясь чувствительными к изменениям цен на продовольственных рынках, повысились. Ожидаемая инфляция сформировалась на уровне фактической и составила 5,4% в июне по сравнению 4,7% в мае текущего года.

Отмечается проинфляционное давление со стороны факторов внутреннего спроса. Рост реальных денежных доходов в январе-мае составил 5,5%. Расширение внутреннего спроса стимулируется расширением бюджетных программам социальной поддержки, а также краткосрочными потребительскими займами. Потребительское кредитование банков выросло в мае на 14,8% в годовом выражении.

В экономической активности наблюдается позитивная динамика. По итогам 1-го полугодия 2019 года экономика Казахстана выросла на 4,1%. Сохраняется положительная инвестиционная активность, за январь-июнь 2019 года инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%.

Изменился баланс рисков во внешнем секторе по сравнению с предыдущим решением. С начала года средняя цена на нефть марки Brent составила 66 долларов США за баррель по сравнению с 72 долларами США за баррель в среднем за 2018 год. Международными организациями были пересмотрены в сторону понижения прогнозы роста мировой экономики и основных торговых партнеров Казахстана на 2019 год, что повлияет на снижение внешнего спроса на казахстанский экспорт. Остаются незавершенными торговые переговоры между США и Китаем. При этом инфляция в странах – основных торговых партнерах формируется на умеренном уровне (в России и Китае в июне 4,7% и 2,7% соответственно, в Европейском союзе в мае снижение до 1,6%).

При этом, по данным Нацбанка, внешние монетарные условия постепенно смягчаются. Об этом свидетельствует риторика ФРС США относительно более низкой дальнейшей траектории ставок, а также заявления ЕЦБ о дополнительных мерах стимулирования экономики. Центральный банк Российской Федерации в июне текущего года понизил ключевую ставку до 7,5% с возможностью дополнительного снижения до конца текущего года.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 сентября 2019 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства