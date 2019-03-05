Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% с неизменным коридором процентных ставок +/- 1 п.п., передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе Нацбанка, риски ухудшения внешней ситуации, учитываемые при предыдущем рассмотрении базовой ставки, не реализовались и вероятность их дальнейшего проявления уменьшилась. Текущий уровень базовой ставки способствует достижению целевых ориентиров по инфляции на 2019 год.

Годовая инфляция в январе и феврале 2019 года снизилась до 5,2% и 4,8%, соответственно, формируясь в середине целевого коридора. Тем не менее характер ее замедления является неустойчивым. Это выражается в разнонаправленной динамике основных составляющих индекса потребительских цен. Заметно ускорилась инфляция продовольственных товаров (с 5,1% в декабре 2018 года до 6,6% в феврале 2019 года), причем практически по всем товарным позициям, за исключением плодоовощной продукции. Снижение цен на платные услуги в первые два месяца года (на 0,2% и 1,3%, соответственно) было обусловлено усилением административных мер по снижению тарифов на услуги естественных монополий, что в итоге привело к снижению годового изменения сервисной составляющей индекса потребительских цен с 4,5% до 1,3% с начала года. Инфляция непродовольственных товаров продолжает замедляться и в феврале достигла 6,2% в годовом выражении", - проинформировали в ведомстве.

По оценке Нацбанка, инфляционные ожидания после всплеска осенью 2018 года постепенно снижаются. В январе значение ожидаемой через 12 месяцев инфляции снизилось до 4,7%, что является минимальным значением с момента ведения опроса. Доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции, снизилось до 17,2% по сравнению с историческим максимумом в 28,2% в октябре предыдущего года, а доля ожидающих замедления инфляции, напротив, составили максимальное значение за последний год (27,4%).

Отмечается, что разрыв выпуска оценивается в положительной зоне, однако невысокие значения ограничивают его проифляционный потенциал. Более того, рост экономической активности в текущем году замедлился. Краткосрочный экономический индикатор в январе 2019 года составил 2,9% в годовом выражении (4,7% по итогам 2018 года). Положительный вклад в рост внесли горнодобывающая промышленность (6,8%), транспорт (3,7%), торговля (7,5%), сельское хозяйство (3,5%). Наблюдается увеличение потребления домашних хозяйств, подкрепленное ростом реальных денежных доходов населения (рост в декабре 2018 года на 3,2% в годовом выражении), а также оживлением потребительского кредитования (в январе рост на 14% в годовом выражении). В текущем году ожидается усиление тенденции роста потребительского спроса за счет фискальных стимулов. Тем не менее, эффект на инфляцию не оценивается высоким и не требует немедленного реагирования со стороны денежно-кредитной политики.

В пресс-службе также сообщили, что опасения касательно значительного ухудшения внешней ситуации, которые принимались во внимание при предыдущем рассмотрении уровня базовой ставки в январе текущего года, по итогам февраля не оправдались, и вероятность реализации рисков снизилась. Цена нефти марки Brent формируется выше $65 за баррель (по сравнению с уровнем ниже $55 за баррель во второй половине декабря 2018 года). Индекс продовольственных цен ФАО в январе снизился на 2,2% в годовом выражении, несмотря на повышение индексов мировых цен на молочную продукцию и зерновые.

Тем не менее, проинфляционные риски со стороны отдельных внешних факторов продолжают сохраняться. Инфляция в странах - основных торговых партнерах демонстрирует разнонаправленные тенденции. В январе годовая инфляция в России ускорилась до 5,0%, тогда как в Китае и Европейском Союзе она замедлилась до 1,7% и до 1,5%, соответственно, уточнили в ведомстве.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 апреля 2019 года, в 17.00 по времени Астаны.

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