Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 процентный пункт, передает Kazakhstan Today.

Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с оценками Национального банка, сделанными по итогам предыдущего прогноза. Инфляционные ожидания населения складываются близко к уровню фактической инфляции. На конец 2019 года инфляция ожидается на уровне 5,7-5,8%, то есть внутри целевого коридора 4-6%. На горизонте до конца 2020 года инфляция сохранится внутри целевого коридора 4-6%, несмотря на наличие инфляционных рисков, связанных с динамикой цен на регулируемые услуги и отдельные виды продовольственных товаров", - говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.

Отмечается, что дальнейшие решения по базовой ставке Национальный банк будет принимать с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции в целях достижения целевых ориентиров.

По информации пресс-службы, годовая инфляция в сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 5,3% с 5,5% в августе. Базовая инфляция, рассчитываемая без учета роста цен на овощи и фрукты, регулируемые услуги и энергоресурсы, также снизилась с 7,9% до 7,7%.

Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать замедление темпов роста цен на непродовольственные товары до 5,4% и платные услуги до 0,7% в годовом выражении. Динамика непродовольственной инфляции характеризуется отсутствием сезонного ускорения роста цен на одежду и обувь, дизельное топливо. Цены на бензин и твердое топливо продолжили снижаться (на 4,8% и 3,5% в годовом выражении, соответственно). Регулируемые услуги стали дешевле на 8,2% за последние 12 месяцев.

Рост цен на продовольственные товары ускорился в сентябре 2019 года до 9,1%, что во многом объясняется повышением внутренних цен вслед за ценами на мировых рынках на фоне роста потребления мяса и зерновых культур. Мясо и мясопродукты стали дороже на 13,5% в годовом выражении, хлебобулочные изделия и крупы - на 12,7%.

Инфляционные ожидания населения в сентябре текущего года по сравнению с августом существенно не изменились и на горизонте ближайших 12 месяцев оцениваются в 5,4%. По данным опроса, доля респондентов, ожидающих сохранения или более высокого роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 54% (59% в августе)", - отмечает пресс-служба.

Также расширяется потребительский спрос на товары и услуги. Рост реальных денежных доходов населения составил 6,7% в январе - августе 2019 года. Данным тенденциям способствуют бюджетные расходы на социальную поддержку, заработную плату и расширение потребительского кредитования, рост которого в сентябре составил 22,6% в годовом выражении.

В Нацбанке также отметили рост деловой активности. В январе - сентябре текущего года краткосрочный экономический индикатор увеличился на 4,7% на фоне роста в строительстве на 13,5%, торговле - на 7,6%, транспорте - на 5,5%, обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях - на 3,5% и 3,1%, соответственно. Расширение инвестиций за январь-сентябрь 2019 года составило 9,7%.

Влияние факторов внешнего сектора не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим решением. Умеренная динамика цен на нефть сохранилась.

С начала 2019 года средний уровень цен формируется на уровне 64 долларов США за баррель. Риски со стороны мировых продовольственных рынков остаются сбалансированными. Значение индекса продовольственных цен ФАО в сентябре составило 170 пунктов, оставаясь практически неизменным по сравнению с уровнем августа. Снижение цен на сахар было полностью компенсировано продолжающимся ростом цен на растительное масло и мясо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внешние монетарные условия смягчаются. В частности, Центральный банк России проводит политику снижения ключевой ставки на фоне снижения фактической и ожидаемой инфляции, связанной со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса. Народный банк Китая и Европейский центральный банк продолжают снижать ставки по своим операциям и коммуницируют дальнейшие меры стимулирующего характера.

Инфляция по итогам 2019 года оценивается на уровне 5,7-5,8%. В течение 2020 года ожидается замедление инфляции до уровня середины целевого коридора 4-6%. Этому будет способствовать текущие денежно-кредитные условия. Разнонаправленность факторов инфляции повышает риски ее волатильности в краткосрочном периоде. Основные риски связаны с ожидаемым повышением предельных тарифов на отдельные виды регулируемых услуг", - подчеркнули в пресс-службе НБ РК.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом динамики внутренних и внешних рисков, которые будут определять уровень фактической инфляции и ее соответствие целевым ориентирам.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 декабря 2019 года.

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