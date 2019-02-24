Нацбанк тестирует систему удаленной идентификации личности для получения финуслуг

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана запустил в тестовом режиме систему по удаленной идентификации личности с участием банков второго уровня, передает Kazakhstan Today.

Проект реализуется в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" и направлен на предоставление возможности клиентам финансовых организаций получения финансовых услуг дистанционным способом. Внедрение механизма позволит клиентам удаленно, не выходя из дома, офиса, без посещения отделений банков и подписания бумажных документов, получить наиболее востребованные финансовые услуги, в том числе, открытие банковского счета, вклада, выпуск платежной карточки и заключение иных сделок", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По информации регулятора, для прохождения удаленной идентификации клиенту достаточно ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и пройти сеанс видеоконференцсвязи с банком. Идентификация клиента будет осуществляться на основании его биометрических показателей и сведений из государственной базы данных "Физические лица", полученных на основании согласия клиента.

В целях реализации проекта и проверки работоспособности функционала системы Национальным банком разработана максимально приближенная к реальным условиям тестовая платформа для использования сервиса в рамках ограниченного числа клиентов банков. В настоящее время к платформе подключены и успешно тестируются 11 банков. На стадии подключения находится также ряд других банков", - проинформировали в пресс-службе.

Ожидается, что внедрение в Казахстане проекта удаленной идентификации личности повысит уровень, эффективность и доступность финансовых услуг для клиентов, исключит географические барьеры, в том числе для жителей отдаленных регионов и маломобильных граждан, что будет способствовать дальнейшему развитию дистанционных сервисов и переводу в будущем большинства финансовых услуг в онлайн-режим.

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