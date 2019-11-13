Нацбанк в 2020 году завершит прием и обмен банкнот старого образца

Национальный банк напоминает, что 3 октября 2020 года завершается трехлетний период приема и обмена банкнот номиналов 2000, 5000, 10 000 тенге образца 2006 года территориальными филиалами НБРК.
"Прием банкнот номиналов 2000, 5000, 10 000 тенге образца 2006 года от физических и юридических лиц и их замена на действующие денежные знаки национальной валюты осуществляется территориальными филиалами НБРК после подтверждения подлинности банкнот, без комиссии и ограничения по сумме", - сообщили в Национальном банке.
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