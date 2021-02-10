Нацбанк: Внешний долг Казахстана составляет $160,9 млрд

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - Директор департамента платежного баланса Национального банка РК Азат Ускенбаев рассказал о внешнем долге Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По словам Ускенбаева, внешний долг Казахстана по состоянию на 1 октября 2020 года составил $160,9 млрд (90,7% к ВВП).

Указанный объем не подлежит выплате за счет средств бюджета или населения, так как около 80% внешнего долга приходится на обязательства частных организаций , по которым ни государство, ни рядовые граждане не отвечают", - подчеркнул он.

Ускенбаев отметил, что государственный внешний долг составляет лишь 8,2% от странового долга, или $13,2 млрд, а внешний долг квазигосударственного сектора - 12,5%, или $20,1 млрд. В совокупности -18,8% к ВВП.

Это, согласно международной практике, относится к безопасному уровню. На 1 октября 2020 года прямые и условные внешние обязательства Казахстана составили $33,3 млрд, сократившись за последние 3 года на $6,2 млрд, или 15,7% за счет досрочного погашения и реструктуризации внешнего долга организаций квазигосударственного сектора", - сказал представитель Нацбанка.

По его словам, исторически государственный сектор Казахстана является нетто-кредитором по отношению к остальному миру (на 1 октября 2020 года внешние активы превышали внешние обязательства на $43,0 млрд, или в 4,3 раза).

То есть остальной мир должен нам больше, чем мы ему", - уточнил Ускенбаев.

Наибольшую часть в структуре внешнего долга страны занимает межфирменная задолженность частного сектора ($101,3 млрд, или 62,9%), большую часть которой составляют три крупных проекта с иностранным участием - Кашаган, ТШО и Карачанак. Для реализации подобных проектов иностранные инвесторы финансируют компании своей группы, зарегистрированные в Казахстане. По международной методологии такие инвестиции также считаются внешним долгом страны.

В международной практике принято исключать межфирменную задолженность при анализе параметров внешнего долга, так как она считается наименее рисковой. Ведь аффилированные кредиторы заинтересованы в продолжении успешной деятельности заемщиков, и, во многом, эти обязательства являются условными", - сказал Ускенбаев.

Он заверил, что внешний долг Казахстана находится под постоянным мониторингом и контролем со стороны правительства и Национального банка.

Концепцией новой бюджетной политики и Концепцией формирования и использования средств Национального фонда установлены индикаторы, определяющие долговую устойчивость страны:

а) соотношение государственного и квазигосударственного долга (внешнего и внутреннего) не должно превышать 60% ВВП (46,5% на 1 октября 2020 года);

б) соотношение внешнего долга страны не должно превышать 100% от ВВП (90,7% на 1 октября 2020 года);

в) объем внешнего долга правительства и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора - не должен превышать общий размер валютных активов Национального фонда (59,1% на 1 октября 2020 года).

Соблюдение данных показателей обеспечивается ежегодным установлением Министерством финансов (для государственного долга) и специальной межведомственной комиссией (для квазигосударственного долга) допустимых объемов (лимитов) внешнего заимствования. Следует помнить, что внешний долг - это не обязательно нагрузка на экономику и население страны. Внешняя задолженность при наличии возможностей рационально погашать ее (стабильный уровень доходов, наличие ликвидных активов) служит дополнительным источником инвестиций. Привлечение внешнего финансирования обеспечивает приток новых технологий, создает новые рабочие места, обеспечивает поступление прямых налогов, способствует интеграции в мировые производственные цепочки и расширению рынков сбыта", - разъяснил Ускенбаев.

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