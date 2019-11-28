Нацбанк выпустил коллекционные монеты Quraq korpe и Kobelek. Lasiommata maera

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Нацбанк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Quraq korpe и Kobelek. Lasiommata maera, передает Kazakhstan Today.

Национальный банк Казахстана 27 ноября 2019 года выпускает в обращение коллекционные монеты "Quraq korpe" из серии монет "Сокровища степи" из серебра номиналом 500 тенге и коллекционные монеты "Kobelek. Lasiommata maera" из серии монет "Флора и фауна Казахстана" из сплава мельхиор номиналами 200 и 100 тенге.

Как отметили в пресс-службе, знаменитое казахское корпе, история которого уходит в далекое прошлое, сопровождает нас с первых дней: сначала ярким одеяльцем укрывают малыша, потом его ножки бегут по цветному корпе, а кто-то готовит его в приданое невесте. Времена меняются, меняется и применение такой знакомой бабушкиной корпе. Пестрые узоры и орнаменты, все цвета радуги - все это казахское корпе, лоскутное одеяло ручной работы.

Монеты Quraq korpe изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати. На аверсе монеты в центральной части расположен Государственный герб РК в обрамлении надписи "QAZAQSTAN RESPYBLIKASY - REPUBLIC OF KAZAKHSTAN". В нижней части - номинал монеты и надпись, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По периметру монеты - национальный орнамент. На реверсе монеты расположено изображение лоскутного одеяла ручной работы, надпись "Quraq korpe", год чеканки и товарный знак Казахстанского монетного двора.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 миллиметра, качество изготовления - proof, тираж - 1500 штук.

Монеты "Kobelek. Lasiommata maera" выпущены номиналом 200 и 100 тенге. Бабочка "Бархатница мера" встречается в горах Казахстана, широко распространена в Малой, Средней и Центральной Азии, а также в северной Африке, Европе и Западной Сибири. Видовое название на латинском языке происходит из древнегреческой мифологии и связано с дочерью Атланта - Мерой.

На лицевой стороне (аверсе) монет номиналом 200 тенге в правой части изображен Государственный герб РК в обрамлении коллажа из животных и растений, слева изображение логотипа Нацбанка РК и надпись "200 TENGE", обозначающая номинал монеты. По окружности монеты надписи "QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI" и "NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN".

На оборотной стороне (реверсе) монет изображение бабочки с применением интерференционного радужного изображения и цветной печати, в правой верхней части монеты надпись "Kobelek. Lasiommata maera". В нижней части надпись "Kobelek 2019" обозначающая название и год чеканки монеты.

На аверсе монет "Kobelek. Lasiommata maera" номиналом 100 тенге в правой части изображен Государственный герб РК в обрамлении коллажа из животных и растений, слева изображение логотипа Нацбанка и надпись "100 TENGE". По окружности монеты надписи "QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI" и "NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN". На реверсе монет изображение бабочки с применением интерференционного радужного изображения, в правой верхней части монеты надпись "Kobelek. Lasiommata maera" (латинское название вида). В нижней части надпись "Kobelek 2019".

Монеты изготовлены из сплава мельхиор с применением технологии нанесения интерференционного радужного изображения. Монеты номиналом 200 тенге изготовлены из сплава мельхиор качеством изготовления рrооf-like, масса - 15 граммов, диаметр - 33 миллиметра, тираж - 5000 штук. Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор качеством изготовления brilliant uncirculated, масса - 11,17 грамма, диаметр - 31 миллиметр, тираж - 20 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Коллекционные монеты номиналом 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления proof-like выпускаются в сувенирной упаковке. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления brilliant uncirculated выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

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