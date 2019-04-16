Национальный аграрный научно-образовательный центр возглавил Толеутай Рахимбеков

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Председателем правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" назначен Толеутай Рахимбеков, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с протоколом заочного заседания совета директоров председателем НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" назначен Рахимбеков Толеутай Сатаевич", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК

Рахимбеков родился в 1964 году в Карагандинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "инженер-механик", "юрист". Академик КазНАЕН, доктор экономических наук, магистр строительства.

В 90-х годах возглавлял ряд коммерческих структур в Жезказгане.

С 1999 по 2001 годы работал заместителем акима города Сатпаева Карагандинской области. В 2001-2002 годы являлся доцентом Жезказганского государственного университета.

В 2002-2006 годы работал начальником управления, директором департамента анализа и государственного регулирования развития АПК и сельских территорий, директором департамента переработки сельскохозяйственной продукции, таможенно-тарифной политики и ВТО, директором департамента регулирования рынков сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства РК.

В 2006-2007 годы - директор департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций.

Далее работал президентом АО "КазАгроИнновация", советником заместителя премьер-министра РК, председателем АО "КазЦентрЖКХ", заместителем акима Карагандинской области, председателем АО "КазЦентрЖКХ", председателем правления ОЮЛ "Национальная палата ЖКХ и строительства Республики Казахстан", директором центра Агрокомпетенций НПП РК "Атамекен", советником заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства РК.

С апреля по июль 2017 года являлся вице-министром сельского хозяйства РК.

С сентября 2017 года по настоящее время - профессор кафедры "Финансы" Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина.

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