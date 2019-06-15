Нацкомпанию "Казахстан инжиниринг" возглавил Куаныш Бишимов

Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Куаныш Бишимов назначен председателем правления АО "НК "Казахстан инжиниринг", передает Kazakhstan Today.

Решением совета директоров АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг", председателем правления назначен Бишимов Куаныш Ердаулетович. Ранее занимавший данный пост Нурмухамбет Абдибеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу", - сообщает сайт премьер-министра РК.

Бишимов родился в 1972 году в Карагандинской области. В 1994 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "инженер-механик", в 2001 году Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности "юрист".

В разные годы работал в таможенных органах, структурных подразделениях Министерства экономики и торговли, Министерства индустрии и торговли РК.

С 2003 по 2005 годы занимал должность директора департамента оборонных производств, управления проектами и технического развития АО "НК Казахстан Инжиниринг".

С 2005 по 2017 годы работал генеральным директором АО "Тыныс" и АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", вице-президентом АО "НК "Казахстан Инжиниринг".

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