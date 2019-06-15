Нацкомпанию "Казахстан инжиниринг" возглавил Куаныш Бишимов

Решением совета директоров АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг", председателем правления назначен Бишимов Куаныш Ердаулетович. Ранее занимавший данный пост Нурмухамбет Абдибеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу", - сообщает сайт премьер-министра РК.
Бишимов родился в 1972 году в Карагандинской области. В 1994 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "инженер-механик", в 2001 году Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности "юрист".
В разные годы работал в таможенных органах, структурных подразделениях Министерства экономики и торговли, Министерства индустрии и торговли РК.
С 2003 по 2005 годы занимал должность директора департамента оборонных производств, управления проектами и технического развития АО "НК Казахстан Инжиниринг".
С 2005 по 2017 годы работал генеральным директором АО "Тыныс" и АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", вице-президентом АО "НК "Казахстан Инжиниринг".
С декабря 2017 года занимал должность заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".
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