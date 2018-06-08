Назарбаев обсудил с главой CNPC вопросы использования нефтепровода Кенкияк - Атырау

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Назарбаев обсудил с главой CNPC вопросы использования нефтепровода Кенкияк - Атырау08.06.2018
Экономика  17:11

Пекин. 8 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках визита в Пекин встретился с председателем совета директоров корпорации CNPC Ван Илинем, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил, что компания CNPC является одним из основных партнеров Казахстана в области добычи, транспортировки и глубокой переработки нефти и газа, выразил удовлетворение деятельностью данного предприятия в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

"В целом за эти годы в Казахстане добыто более 100 миллионов тонн нефти. Мы готовы продолжить сотрудничество с вашей компанией, особенно в части использования нефтепровода Кенкияк - Атырау, что обеспечит увеличение поставок нефти в Китай и рост внутренних поставок", - сказал Нурсултан Назарбаев.


Глава компании отметил, что CNPC более 20 лет ведет сотрудничество с казахстанскими партнерами и добилась в этом больших успехов.

"Именно благодаря вашему вниманию и содействию китайского правительства мы смогли достигнуть этих впечатляющих результатов. Позвольте мне выразить вам высокое уважение и благодарность. Я хотел бы уверить в том, что мы имеем возможности и желание развиваться и работать дальше", - сказал Ван Илинь.

Глава компании проинформировал президента Казахстана о прошедших переговорах и подписанных соглашениях в рамках заседания Делового совета.

"Наше правительство и лично господин Си Цзиньпин заинтересованы в развитии тесного сотрудничества с казахстанскими партнерами на новом уровне. Мы полны уверенности, что справимся с этой задачей", - заверил руководитель компании.
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