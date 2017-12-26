Назарбаев подтвердил планы газификации Астаны

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о планах газификации в стране и, в частности, в Астане, передает корреспондент агентства.

"Город быстро растет, сверх наших ожиданий и планов... Газификация стоит на повестке дня не только города. Мы - страна, которая добывает нефть, производит газ. Но это на одной стороне страны, мы - на другой стороне. Но Россия свой газ тащит из Сибири на не меньшее расстояние. Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы привести газ. Наш собственный казахстанский газ пришел сейчас на юг", - сказал Назарбаев в интервью республиканским СМИ.

При этом он отметил, что, используя существующие трубопроводы, можно дать на юг страны казахстанский газ, который будет производиться в Кашагане и на Тенгизе.

"И этот газ уже идет. От района Кызылорды протащить газ, дойти до Жезказгана, зайти в Караганду, Темиртау, привести в Астану, далее в Павлодар, Петропавловск. Есть такой план, будем его осуществлять, и для этого есть средства. Но займет какое-то время, конечно", - сказал глава государства.

Вместе с тем, по его словам, не ожидая реализации этих планов, достигнута договоренность о поставке сжиженного газа в Астану, который идет на бытовое топливо. "Но постепенно можно оснащать город электротранспортом, общественный транспорт переводить на газ и делать это", - сказал также президент.

Кроме того, он подчеркнул, что в Алматы также необходимо переходить на газ с целью улучшения экологии. "Алматы очень сильно беспокоит. Тоже по югу перевести электростанции на газ, больше перевозить людей общественным транспортом, электромобили больше использовать, метро развивать", - заключил Назарбаев.

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