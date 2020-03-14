Назначен новый председатель правления AsiaCredit Bank

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Назначен новый председатель правления АО "AsiaCredit Bank", передает Kazakhstan Today.

Совет директоров АО "AsiaCredit Bank" принял заявление господина Абдуррахмана Зеки Арифиоглу об увольнении с поста председателя правления банка в связи с переходом на другую работу. Одновременно принято решение о назначении на данный пост Аринова Данияра Сагиндыковича", - сообщили в пресс-службе Capital Bank Kazakhstan

Отмечается, что решение о назначении является неотъемлемой частью плана мероприятий, одобренного советом директоров и акционером банка, в рамках проводимой реорганизации банков, объявленной в начале текущего месяца.

Перед новым руководством банка стоят задачи реализации запущенной программы реорганизации и создания на базе двух финансовых институтов нового банка, ранее получившей одобрение от государственного регулятора в лице агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК, роста капитализации и повышения рентабельности операций объединенного института, оздоровления активов и повышения эффективности всех бизнес-процессов.

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