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Назначен новый председатель правления холдинга "КазАгро"

05.04.2019, 10:18 6508
Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Приказом единственного акционера председателем правления АО "Холдинг "КазАгро" назначен Карашукеев Ербол Шыракпаевич, передает Kazakhstan Today.
 
Ербол Карашукеев, 1976 года рождения, - уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, бакалавр юриспруденции, также имеет диплом магистра экономики института экономики и права КазГНУ имени Аль-Фараби.
 
Трудовую деятельность начал в 1998 году в управлении анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике. 
 
В разные годы занимал руководящие позиции в СП ТОО "Медикус Центр", являлся директором финансового департамента - членом правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (2003-2006), директором сводно-аналитического департамента Министерства финансов РК (2006-2007), управляющим директором АО НУХ "КазАгро" (2007), председателем правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (2007-2009), генеральным директором РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2010-2012), генеральным директором ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологии КБТУ" ФНБ "Самрук-Казына" (2012-2013), заместителем председателя правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (2013-2016). 
 
В период с 2016 до 2019 годы работал заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК, затем являлся председателем Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
 

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