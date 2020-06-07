Назначен новый руководитель индустриальной зоны Алматы

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Берикбол Мандибаев возглавил ТОО "Индустриальная зона - Алматы", передает Kazakhstan Today.

Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин представил коллективу управляющей компании ТОО "Индустриальная зона - Алматы" нового директора. Им стал Берикбол Мандибаев, ранее занимавший должность руководителя регионального представительства АО НК "Kazakh Invest" по городу Алматы", - сообщили в пресс-службе ТОО "Индустриальная зона Алматы".





Берикбол Мандибаев родился 12 марта 1986 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, University of Exeter (Великобритания). Квалификация по специальности "бакалавр политологии", "Master of Public Administration".

Трудовую деятельность начал в 2008 году главным специалистом в управлении внутренней политики Алматы. В разные годы работал в структуре аппарата акима Алматы, в АО "СПК Алматы".

С 2017 по 2019 год занимал пост заместителя председателя правления АО "СПК Алматы", директора Центра обслуживания инвесторов Алматы.

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