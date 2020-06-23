Назначен председатель Комитета по информационной безопасности

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Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Абдикаликов Руслан Кенжебекович назначен на должность председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Руслан Абдикаликов родился в 1975 году в Кызылорде.

В 1996 году окончил Кызылординский педагогический институт имени Коркыта ата по специальности "учитель математики и физики", в 2014 году - Карагандинский государственный технический университет по специальности "бакалавр информационных систем".

В 2005 году работал главным специалистом департамента сервисного системно-технического обслуживания информационных систем АО "Национальные информационные технологии".

В 2005-2011 годы - начальник отдела, исполняющий обязанности заместителя директора РГП "Инженерно-технический центр" Центральной избирательной комиссии РК.

В 2011-2014 годы был директором департамента лабораторных испытаний Центра технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций.

В 2014 году работал исполняющим обязанности директора, директором департамента Агентства РК по связи и информации.

С 2014 по 2016 годы занимал должность руководителя управления по контролю в области связи и информации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2016 году - заместитель председателя Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2016-2019 годы - заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году работал заместителем председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

С 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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