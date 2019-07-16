Назначен председатель правления НК "KAZAKH INVEST"

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Решением Совета директоров Сартбаев Бауржан Мейрамбекович назначен председателем правления АО "Национальная компаний "KAZAKH INVEST", передает Kazakhstan Today.
Б. Сартбаев родился в 1966 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет, КИМЭП, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
В 2000-2002 годах работал начальником юридического управления РГП "Реабилитационный фонд" Министерства финансов РК.
В 2000–2002 годах - заместитель директора ГУ "Финансовый центр" Министерства образования РК.
В 2003-2006 годах - председатель правления дочерней компании "Казастыктранс".
В 2006-2007 годах - директор представительства АО "Продкорпорация" в Великобритании.
В 2008-2012 годах - заместитель директора ТОО "Номад".
В 2012-2013 годах - заместитель директора государственного фонда "Центр комплексного развития "Сары-Арка".
В 2013-2015 годах - заместитель директора РГП "Дирекция государственных резиденций" управления делами президента РК.
В 2015-2018 годах - директор РГП "Дирекция государственных резиденций" УДП РК.
В 2018-2019 годах - занимал должность Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.
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