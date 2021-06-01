Назначен зампредседателя правления холдинга "Байтерек"

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Адиль Мухамеджанов назначен заместителем председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее он возглавлял дочернюю организацию - АО "Казахстанская жилищная компания", сообщает пресс-служба холдинга.

В холдинге Мухамеджанов будет курировать вопросы развития риск-менеджмента, корпоративного развития, стратегии, анализа и исследований.

Адиль Бектасович Мухамеджанов родился в 1981 году.

В 2002 году окончил Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова с присвоением квалификации "экономист", в 2003 году - Университет Ноттингема (Великобритания), в 2018 году - Бизнес школу Chicagо Booth по программе ЕМВА.

Трудовую деятельность начал в октябре 2003 года специалистом департамента управления проектами в ЗАО "КазТрансОйл".

В период с марта 2004 года по март 2016 года работал в "Caspian Energy Inc" PLS Канада, Торонто, в ЗАО "Арал Петролеум Капитал" на должностях финансового менеджера, вице-президента, также являлся членом Совета директоров указанной компании.

С сентября 2010 года по декабрь 2011 года - председатель правления АО "Открытый накопительный пенсионный фонд "Отан".

В период с мая 2008 года по май 2016 года – член совета директоров АО "АзияКредитБанк".

С сентября 2016 года по май 2021 года – председатель правления АО "Казахстанская жилищная компания".

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