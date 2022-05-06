Назначены новые руководители "АлматыЭнергоСбыт" и Экибастузской ГРЭС-1

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ – В Республике Казахстан по итогам марта текущего года цены на амбулаторные услуги подскочили за месяц сразу на 3,5%, удорожание с начала года составило 6,1%, за год — 9,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В месячной динамике первичный приём у врача подорожал за март на 4,3%, стоматологические услуги — на 3,4%, услуги медицинских лабораторий и рентенгееновских кабинетов — на 3%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 2,4%", - информирует energyprom.kz.
По данным аналитиков, в годовой динамике цены на первичный приём у врача выросли на 12,4%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 12,2%, услуги медицинских лабораторий и рентенгееновских кабинетов — на 8,6%, стоматологические услуги— на 7,8%.
В марте текущего года первичный приём у врача в среднем по стране обходился населению в 3,9 тыс. тенге. Среди крупных городов дороже всего первичный приём стоил в Атырау (5,2 тыс. тенге), столице (5,1 тыс. тенге) и Алматы (4,9 тыс. тенге). Дешевле всего услуга обходилась в Туркестане (2,5 тыс. тенге)", - заявили они.
По данным экспертов, УЗИ брюшной полости в среднем по стране стоило 4,3 тыс. тенге. Самые высокие цены на услугу были отмечены в Актау (5,8 тыс. тенге), самые низкие — в Актобе (2,7 тыс. тенге). Общий анализ крови в среднем по стране можно было сделать за 1,4 тыс. тенге. Дороже всего анализ стоил в Усть-Каменогорске (1,8 тыс. тенге), дешевле всего — в Талдыкоргане (863 тенге). Стоимость общего анализа мочи в среднем составляла 777 тенге. Самая высокая цена была зарегистрирована в Шымкенте (878 тенге), самая низкая — в Семее (687 тенге).
В региональном разрезе рост цен в месячной динамике сильнее всего ощутили жители Акмолинской области — сразу на 9,5%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (7,7%) и Алматы (6,1%). В 4 из 17 регионах РК цены остались на прежнем уровне", - отмечают аналитики.
С начала года сразу на 12,5% выросли цены в Туркестанской области, на 9,5% — в Акмолинской, на 8,5% — в Алматинской. В годовой динамике значительный рост цен наблюдался в Туркестанской (сразу плюс 22,2%), Алматинской (плюс 14,8%) и Акмолинской (плюс 13,5%) областях.